Edirne ve Tekirdağ'da İsrail protestosu; çocuk ölümleri canlandırıldı

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa ilçesi Köprübaşı mevkisindeki meydanda düzenlediği etkinlikte, İHH şubesi üyeleri ve sivil toplum kuruluşları, çocuk ölümlerini canlandırdı. Bombalanan meydanda çocukların öldüğü canlandırmada, ölen çocukların üzeri beyaz kefenle kapatıldı, yanlarına da oyuncaklar ve çocuk ayakkabıları bırakıldı. Genç İHH üyesi Ahmet Çalışkan, "Korktunuz değil mi? Telaşa kapıldınız, düşüncesi bile ne kadar acı. Her gün bununla yaşamak, her gün ölümle burun buruna olmak. Oysa biz çocuklar Filistin'de her gün bu korkuyla yaşıyoruz. Birçoğumuz şehit oluyor, kalanlarımız bu korkuyla her an yüzleşiyor. Biz Filistinli çocuklar, adeta ölüme doğuyoruz. Geleceğe dair planlar yapamıyoruz. Nerede, ne zaman katil İsrail'in hedef gözeten bombasıyla karşılaşacağımızı bilmeden yaşıyoruz. Şimdilerde çoğumuz sıcak anne kucağına hasret hayatta kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Herkesi harekete geçmeye davet eden Genç İHH üyesi Bilge Karataş ise, "Vicdanınızın harekete geçmesi için daha kaç bin tane çocuk, kaç bin tane anne, kaç bin tane Filistinlinin ölmesi gerekiyor? Bunu anlamanız, harekete geçmeniz için daha kaç anne evladını kaybedecek? Burada olan bir savaş değil, soykırım. Bu soykırıma, bu zulme sessiz kalmayın. Daha kaç tane kardeşimiz bu sessizlikte boğulmak zorunda kalacak" dedi.

EDİRNE'DE SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Edirne'de de doktorlar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin de aralarında olduğu sağlıkçılar, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için Selimiye Camisi önünden, kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ne kadar sessizce yürüdü. 'Hekimlerden sessiz yürüyüş. Zulme ve soykırıma dur demek için' pankart ile 'Beyaz önlükler kana bulanmasın', Hastaneye saldırı savaş suçudur', 'Savaş değil, soykırım' yazılı dövizler taşındı. Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi İbrahim Çetindağ, konuşmasında, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 6 askerin ailelerine ve Türkiye'ye başsağlığında bulundu. Türkiye'de hekimler ve sağlık çalışanlarının beyaz önlüklerle başlattığı sessiz yürüyüşün 6'ncı haftasında olduğunu söyleyen Çetindağ, "Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Edirne'den Kars'a 40'tan fazla şehirde aynı anda Filistinli masumların sesi olmak için, siyonist işgalcilerin katliamını duyurmak ve bu zulme engel olmak için, vicdanlı kalabilmenin hala mümkün olduğunu haykırmak için buradayız. Geçtiğimiz hafta Han Yunus kentine yapılan saldırıdan sonra yaralılar Naser Hastanesi'ne getirildi. İşgalciler, hemen 1 gün sonra Naser Hastanesi'ni bombardımana tuttu. İsrail, Gazze'deki bombardımanında Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın 1 çalışanını öldürdü. Fransa hükümeti veya herhangi bir uluslararası yapıdan hala tek bir açıklama gelmedi. Ayrıca Filistin'in işgal altındaki diğer toprakları olan Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail ve yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 301 Filistinli öldürüldü. İnsanlığın çiğnendiği bu katliamda kimlerin hangi tarafta durduğunu görüyoruz. Mesele kendi çıkarları olunca insanlık ve özgürlük dersi verenler, Gazze'deki vahşeti hangi vicdana sığdırabiliyorlar?" diye konuştu.

'DÜNYA ŞEHİT ÇOCUKLAR GÜNÜ'

İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 27 bini geçtiğini söyleyen Çetindağ, "Durumu kritik 5 bin yaralının acilen tahliye edilmesi için Refah sınır kapısı derhal açılmalıdır. Refah sınırında utanç tümörleri gibi bekleyen insani yardım TIR'larının acilen Gazze içine geçişi sağlanmalıdır. Bu dehşet tabloyu seyreden Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri, NATO, sizlere sesleniyoruz; insan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal ediliyor. Binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katlediliyor. Dünya'daki bütün uyarı, yürüyüş, eylem, protesto, kınamalara rağmen İsrail pişkince ve göz göre göre savaş suçu işlemeye devam ediyorken; insanlıktan, vicdandan, hak ve hürriyetten ve ırkçılık karşıtı söylemlerden bahsettiğinizde samimiyseniz, bu zulmü durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Elbette gün gün kaydettiğimiz bu savaş suçları bir gün karşınıza gelecek, dünyada ve ahirette bu zulmü işleyenlerden ve destek olanlardan hesabı sorulacaktır. Bugün 23 Aralık, Rim yavrumuzun doğum günü, yaşasaydı bugün 4 yaşına basacaktı ama işgalciler tarafından öldürüldü. Rim ve vefat eden diğer bütün çocuklarımız adına, bugünü 'Dünya Şehit Çocuklar Günü' olarak kabul ediyor ve her yıl bu katliamı hatırlamak adına tarihe not düşüyoruz. Buradan tüm dünyadaki hekimler, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına 'Sessiz Yürüyüş' kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz" diye konuştu.