Edirne ve Tekirdağ'da akaryakıt istasyonlarında denetim yapıldı
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Edirne ve Tekirdağ'daki akaryakıt istasyonlarında stok ile fiyat etiketi denetimleri yapıldı.
Edirne ve Tekirdağ'daki akaryakıt istasyonlarında stok ile fiyat etiketi denetimleri yapıldı.
İki kentte Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile Ticaret Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt istasyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde ekipler, akaryakıt ve istasyon marketlerinde satılan ürünlerin stoklarını inceledi.
Fiyat etiketlerini kontrol eden ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.
Denetimlerin süreceği belirtildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel