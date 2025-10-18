Haberler

Edirne ve Tekirdağ'da 809 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Edirne ve Tekirdağ'da gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 1 ton 326 kilo esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucunun değeri 809 milyon TL olarak belirlendi.

TİCARET Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne ve Tekirdağ'da 809 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Tekirdağ ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahalarına gelen şüpheli araçlarda gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde; Tekirdağ Gümrük Sahası'nda 1 ton 153 kilo, İpsala Gümrük Kapısı'nda 173 kilo olmak üzere toplam 1 ton 326 kilo esrar ele geçirildi. Bu uyuşturucunun toplam değerinin 809 milyon TL olduğu belirlendi. Tekirdağ ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından uyuşturucu yakalamalarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
