Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenledi
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Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.
Belediye önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde bayrak ve fenerlerle valilik önüne yürüdü.
Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Etkinlik, Isparta Valisi Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kentte bisiklet turuyla sona erdi.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel