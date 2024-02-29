Edirne ve Tekirdağ'da 29 Şubat'ta 7 çift evlendi

Edirne ve Tekirdağ'da 7 çift, dört yılda bir denk gelen 29 Şubat'ta evlenmeyi tercih etti.

Edirne'de Belediyesi Nikah Salonu'nda 4 çiftin nikah töreni gerçekleşti.

Nikahları kıyılan çiftlerden Hüseyin ve Simge Tanır çifti de nikah memurunun "Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde eş olmayı kabul ediyor musunuz? " sorusuna "evet" cevabını verdi.

Nikah akitleri gerçekleşen Simge Tanır, AA muhabirine nikah tarihi başvurusu yaptıklarında 29 Şubat'ın dört yılda bir geldiğinin farkında olmadıklarını söyledi.

Evlendikleri için mutlu olduklarını belirten Tanır, "Açıkçası 29 Şubat tarihinin farkında değildik. Ama önemli değil. Eşim hediyelerini 1 Mart tarihinde alır." dedi.

Hüseyin Tanır da özel bir günde evlenmenin ayrı bir sevinç olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ'da 3 çift evlendi

Süleymanpaşa Belediyesi Nikah Salonu'nda 3 çiftin nikahı kıyıldı.

Hayatlarını birleştiren Kadir ve Öznur Kılıç çifti, büyük mutluluk yaşadı.

Nikah merasiminin ardından açıklamada bulunan Öznur Kılıç, 29 Şubat tarihini özellikle tercih ettiklerini söyledi.

Kadir Kılıç ise bu özel gün için birlikte karar verdiklerini belirtti.

Bu tarihte evlendikleri için mutlu olacaklarına inandıklarını aktaran Kılıç, "Allah bizi ayırmasın iyi günlerimiz olsun. Allah'tan ömür boyu mutlu olmamızı diliyorum." diye konuştu.