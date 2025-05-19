Edirne ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Yürüyüşü Coşkusu

Edirne ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Yürüyüşü Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen yürüyüşlere yoğun katılım oldu. Edirne'de Atatürk Anıtı'na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar marşlar eşliğinde coşkuyla yürüdü. Tekirdağ'da ise Gençlik Yürüyüşü, büyükşehir belediyesinin bandosunun marşlarıyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Edirne ve Tekirdağ'da yürüyüş düzenlendi.

Edirne'deki yürüyüş Atatürk Bulvarı üzerindeki Şükrüpaşa İlkokulu önünden başladı. Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, marşlar eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte, 7'den 70'e çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

Edirne Belediyesi'nin organize ettiği etkinliğe Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda Edirneli katıldı. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

TEKİRDAĞ MARŞLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜ

Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. Süleymnapaşa ilçesinin Hükümet Caddesi üzerinde yapılan yürüyüşe Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun ile çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Yürüyüşe klasik araçlarıyla katılanların süsledikleri araçları da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü .

Haber - Kamera: Umut-IŞIK-Abdullah YALÇIN-Batuhan SEVER / EDİRNE, TEKİRDAĞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı

Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç bakın kimin çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Ali Koç'u eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.