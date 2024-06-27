Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 15 kişi yakalandı. Edirne'de 6 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde ise 9 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 kişi yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, denetimler sırasında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ?????
Kırklareli'nde de jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.