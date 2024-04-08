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Edirne ve Kırklareli'nde Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı törenleri düzenlendi

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Edirne ve Kırklareli'nde, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Karaburun, polis teşkilatının ülkenin dört bir yanında güven ve huzurun egemen olması adına büyük bir çaba, olağanüstü bir performans ve kararlı bir irade gösterdiğini söyledi.

Polis teşkilatının 179 yıldır Türk milletinin her zaman yanında ve emrinde olduğunu belirten Karaburun, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz şekilde sürdüğünü ifade etti.

Temel haklara ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla mücadele yürütüldüğünü dile getiren Karaburun, şunları kaydetti:

"Bu süreçte en büyük dayanağımızın aziz milletimiz olduğunun farkındayız. Türk Polis Teşkilatı olarak terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele ederken asayiş ve trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, suçu önlemede gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Edirne'mizin her bir noktasında asayişin sağlanması adına büyük bir çaba sarf ediyoruz.

Daha huzurlu ve güvenli yarınlar oluşması amacıyla yorulmadan mücadele etmeye kararlıyız. Bu doğrultuda her bir çalışma arkadaşımıza gösterdikleri üstün gayret, fedakarlık ve özveri için teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum."

Tören, polis araçlarının kortej geçişiyle sona erdi.

Kırklareli

Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Çamuroğlu, Türk polisinin vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak için çalıştığını söyledi.

Gerektiğinde canlarını dahi vermekten kaçınmadıklarını ifade eden Çamuroğlu, her türlü ihanet odağının karşısında azim ve kararlılıkla durmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kırklareli Şehitliği'nde devam eden törende Çamuroğlu, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Edirne Tören Güncel Haberler

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