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Edirne ve Kırklareli'nde Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne ve Kırklareli'nde Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Edirne ve Kırklareli'nde aniden başlayan şiddetli sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Edirne'de hava sıcaklığı 30 dereceden 21 dereceye düştü. Kırklareli'nde ise su birikintileri oluştu ve itfaiye ekipleri su tahliyesi yaptı.

Edirne ve Kırklareli'nde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de aniden başlayan yağış, gök gürültülü ve sağanak şeklinde sürdü.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de sağanak serinletti.

Öğleden sonra 30 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 21 dereceye kadar düştü.

Kentte bu gece ve yarın yağışların etkili olması bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar da sağanağa rağmen yürüyüşüne devam etti.

İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etti.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşam saatlerinde kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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