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Edirne ve Kırklareli'nde şehit polisler anıldı

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Edirne'de şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy ve Kırklareli'de şehit komiser yardımcısı Selim Sarıkaya anma programlarıyla anıldı. Edirne'de Özsoy'un kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Kırklareli'de ise Sarıkaya için hazırlanan klip, çocuklarının polis üniforması giydirilmesiyle başlayıp, şehitliğe götürülmesi ve kabrine karanfil bırakılmasıyla devam etti.

Edirne'de şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, Kırklareli'nde de şehit komiser yardımcısı Selim Sarıkaya anıldı.

Edirne'de Mardin'in Midyat ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'nın Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 8'inci yılında Edirne'deki kabri başında yad edildi.

Özsoy'un Yenişehir Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehit ve gaziler için dua edildi.

Şehidin annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin ile bazı katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Baba Süleyman Çetin, program için duyuru yapılmamasına rağmen kalabalık bir grubun katılımının olduğunu belirterek, kederlerine ortak olanlara teşekkür etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve beraberindekiler aynı mezarlıkta şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın kabri başında da dua okudu.

Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu kurum müdürleri, polisler ve ailenin yakınları katıldı.

Kırklareli'ndeki anma

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce deprem sonrası Hatay'da geçici görevdeyken şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya için klip hazırlandı.

Ölümünün 1. yılı dolayısıyla hazırlanan 3 dakikalık klip, şehidin çocukları 10 yaşındaki Alparslan ile 7 yaşındaki Polat Göktürk'e polis üniforması giydirilmesiyle başlıyor.

El ele tutuşup evlerinden çıkan iki kardeşi çok sayıda polisin karşılamasıyla devam eden klipte, çocukların İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nun makam aracı Togg'a bindirilmesine yer verildi.

İki kardeş polis araçları eşliğinde şehitliğe götürüldü.

Burada İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bölükbaşı, polisler ve iki kardeş Sarıkaya'nın kabrine karanfil bırakıp dua okudu.

Polis araçlarının geçişi sırasında vatandaşlar da çocukları selamladı.

Hazırlanan klip İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya platformunda yayınlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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