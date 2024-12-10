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Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Edirne'de gece başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Sürücüler zorluk çekerken, belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı. Kırklareli'nde de benzer durumlar yaşanıyor ve sağanağın yarın da devam etmesi bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

Edirne'de gece başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yolda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edirne Belediyesi ekipleri de rögar temizliği yaparak biriken suyu tahliye etti.

Meteoroloji verilerine göre, Edirne'de son 24 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü.

Kentte sağanağın yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak, sabah etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın da aralıklarla süreceği öngörülüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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