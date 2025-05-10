Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de dün başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını beklerken, bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de sabaha karşı başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu süreceği tahmin ediliyor.