Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından Edirne ve Kırklareli'nde etkili sağanak yağışlar başladı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalışıyor. Yağışların yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

Edirne'de sabah çiseleme şeklinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde ise dün akşam başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle kent genelinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişlerinde yağışın dinmesini beklerken, bazıları da şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

