Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış Etkiliyor
Edirne ve Kırklareli'nde aralıklarla görülen sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için beklemek zorunda kalıyor. Ekipler ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Hava sıcaklığının düşük olduğu bölgelerde sağanak yağışın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
Edirne ve Kırklareli'nde aralıklarla görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.
Ekipler, trafikte aksama yaşanmaması amacıyla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kırklareli
Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altında korundu.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.