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Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

15 Aralık 2023 14:05 Güncelleme: 14:06 Abone Ol

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri önlem alırken, vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Kırklareli'nde ise itfaiye ekipleri su birikintilerini tahliye etmeye çalıştı.