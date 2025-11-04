Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Etkili Oluyor

Güncelleme:
Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Eğlenceli olarak şemsiye açanlar, kapalı alanlara sığınmaya çalışıyor. Hava sıcaklıkları 18-19 derece arasında değişirken, su birikintileri oluştu.

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de zaman zaman etkisini arttıran sağanağa yakalananlar, şemsiyelerle ve kapalı çarşılara girerek korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde ise öğleden sonra sağanak etkili olmaya başladı.

Hava sıcaklıkları Edirne'de 18, Kırklareli'nde 19 derece ölçülürken, her iki şehirde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağın perşembeye kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

