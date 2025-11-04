Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Etkili Oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de zaman zaman etkisini arttıran sağanağa yakalananlar, şemsiyelerle ve kapalı çarşılara girerek korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde ise öğleden sonra sağanak etkili olmaya başladı.

Hava sıcaklıkları Edirne'de 18, Kırklareli'nde 19 derece ölçülürken, her iki şehirde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağın perşembeye kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.