Edirne ve Kırklareli'nde Masaj Salonlarına Operasyon: 6 Tutuklama

Edirne ve Kırklareli'nde Masaj Salonlarına Operasyon: 6 Tutuklama
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Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, operasyonun ardından firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Edirne ve Kırklareli'nde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde İpsala, Keşan ve Lüleburgaz ilçelerinde masaj salonlarına düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselirken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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