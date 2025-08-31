Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalamaları

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 14 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Edirne'de Afganistan ve Pakistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli'nde de Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında gerçekleştirdikleri denetimlerde 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
