Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 7, Kırklareli'nde ise 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyrukluların işlemleri tamamlandı ve ilgili merkezlere gönderildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

