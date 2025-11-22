Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu
Edirne'de güvenlik güçleri, yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Kırklareli'nde ise 2 düzensiz göçmen daha bulunarak işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kavaklı beldesi yakınlarında 2 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel