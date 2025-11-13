Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 12 Yakalama
Edirne'de yapılan denetimlerde 9 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, Kırklareli'nde de 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ilgili kurumlara gönderildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelindeki denetimlerinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel