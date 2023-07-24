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Edirne ve Kırklareli'nde Çarşamba Günü Aşırı Sıcaklar Bekleniyor

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Sıcak hava dalgası etkisindeki Türkiye'de sıcaklıkların hafta ortasında daha da artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve çarşamba günü artışa geçmesi beklenen sıcaklıklar Trakya'da 40 derecenin üzerine ulaşacak. Trakya kesiminde çarşamba günü Edirne'de sıcaklıkların 42, Kırklareli'nde ise 41 derecede seyredeceği ön görülüyor. Rüzgarın güneyli yönlerden eseceği tahminiyle sıcaklıkların fön etkisi göstererek daha fazla hissedileceği belirtiliyor. Perşembe günü ise Edirne ve Kırklareli'nde beklenen gök gürültülü sağanak sıcaklık değerlerini 10 derece civarında düşürecek.

Edirne ve Kırklareli'nde çarşamba günü aşırı sıcakların görülmesi bekleniyor

Sıcak hava dalgası etkisindeki Türkiye'de sıcaklıkların hafta ortasında daha da artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve çarşamba günü artışa geçmesi beklenen sıcaklıklar Trakya'da 40 derecenin üzerine ulaşacak.

Trakya kesiminde çarşamba günü Edirne'de sıcaklıkların 42, Kırklareli'nde ise 41 derecede seyredeceği ön görülüyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden eseceği tahminiyle sıcaklıkların fön etkisi göstererek daha fazla hissedileceği belirtiliyor.

Perşembe günü ise Edirne ve Kırklareli'nde beklenen gök gürültülü sağanak sıcaklık değerlerini 10 derece civarında düşürecek.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel

Trakya Bölgesi Kırklareli Türkiye Edirne Güncel Haberler

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