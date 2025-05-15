Edirne ve Kırklareli'nde "Aile Yılı" kapsamında yürüyüşler düzenlendi

Edirne ve Kırklareli'nde
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Edirne ve Kırklareli'nde "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında yürüyüşler düzenlendi.

Edirne ve Kırklareli'nde "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında yürüyüşler düzenlendi.

Edirne'de "Aile Yılı" kutlamaları kapsamında, 15 Mayıs Aile Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, Lozan Caddesi'ndeki Millet Bahçesi girişinden başladı.

Yürüyüşe katılanlar, dev Türk bayrağı açtı. Bando eşliğinde yürüyen grup, ellerinde kırmızı balonlar ile ailenin önemini vurgulayan dövizler taşıdı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer de vatandaşlarla yürüyüşe katıldı.

Kortej, Meriç Köprüsü'nün ortasına geldiğinde balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aile Yılı kapsamında farkındalık oluşturmak için güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ailenin bütünlüğünün korunması ve sağlıklı olmasının önemli olduğunu belirten Sezer, bu hafta Engelliler Haftası'nın da çeşitli etkinliklerle kutlanacağını ifade etti.

Engellilerin ve ailelerinin yanında olmanın önemli olduğunu dile getiren Sezer, "Edirne olarak bu konuda çok hassasız, duyarlıyız. Bugün Meriç Köprüsü'nde tarihi bir mekanda bir farkındalık oluşturmak amacıyla, ailelerimizin sağlığı, huzuru, mutluluğu için dilek tutarak balonlarımızı havaya bıraktık. İnşallah engellilerimiz için de ailelerimiz için de her gün bir öncekinden daha iyi olur daha iyi neticeler verir diye temenni ediyoruz." dedi.

Yürüyüşe Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aileler ve öğrenciler katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de "Aile Yılı" ve "Engelliler Haftası" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, bando eşliğinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, kurum müdürleri, gaziler, engelli vatandaşlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aileler ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüşün ardından engelli bireylerden oluşan halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, konuşmasında, Engelliler Haftası ve Aile Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

Yürüyüşün farklı bir anlam taşıdığını ifade eden Özbaş, hem engelli bireylerin haklarına dikkati çekmek, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında ailenin toplum içindeki dönüştürücü gücünün hatırlatıldığını belirtti.

Önemli bir farkındalık yaptıklarını dile getiren Özbaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her bireyin onuruna yakışır bir yaşam sürdürebilmesi, her ailenin desteklenmesi ve korunması amacıyla hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli bir yaklaşımla sürdürmekteyiz. Bizimle birlikte yol yürüyen tüm kurumlarımıza, derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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