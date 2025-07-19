Edirne ve Kırklareli'nde 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelinde düzenlediği denetimlerde 23 düzensiz göçmen tespit etti. Kırklareli'nde ise 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine gönderildi.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 23 düzensiz göçmen tespit etti. Yakalanan bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il genelinde 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel