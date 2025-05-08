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Edirne ve Kırklareli'nde 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Edirne'de 14, Kırklareli'nde ise 24 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ilgili göç idaresine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerinde 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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