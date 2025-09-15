Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'de yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 33 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Kofçaz ve Dereköy ilçelerindeki denetimlerde 13 düzensiz göçmen yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
