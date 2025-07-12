Edirne ve Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne'de güvenlik güçleri, düzenledikleri denetimlerde 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Kırklareli'nde ise jandarma ekipleri 9 düzensiz göçmeni tespit etti. Yakalanan göçmenler, ilgili idarelere teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 24 düzensiz göçmen tespit etti. Yakalanan bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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