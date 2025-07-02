Edirne ve Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Kırklareli'nde ise jandarma ekipleri 13 düzensiz göçmeni tespit etti. Göçmenler, işlemleri sonrası ilgili merkezlere teslim edildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 13 düzensiz göçmeni yakaladı. İşlemi biten göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel