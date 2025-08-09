Edirne ve Kırklareli'nde 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de 26, Kırklareli'nde ise 6 olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ilgili geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 26 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel