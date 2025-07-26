Edirne ve Kırklareli'nde 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 32 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 25, Kırklareli'nde ise 7 göçmen tespit edilerek gerekli işlemler sonrası geri gönderme merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 25 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il genelinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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