Edirne ve Kırklareli'nde 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından ilgili göç idaresine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel