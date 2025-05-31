Edirne ve Kırklareli'nde 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından ilgili göç idaresine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
'Şikayetvar çok denetimsiz bir yer' diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!

Sadece bir linkle kabus yaşanıyor! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.