Edirne ve Kırklareli'nde 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 23, Kırklareli'nde ise 7 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalanarak işlem yapıldı. Yakalanan göçmenler, ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 23 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti

Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın 'Türk milleti' yerine kullandığı ifade olay oldu

Hamdi Ulukaya'nın "Türk milleti" yerine kullandığı ifade olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.