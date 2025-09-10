Edirne ve Kırklareli'nde 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Edirne'nin Lalapaşa ve İpsala ilçelerinde, Pakistan ve Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli'nde ise Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında gerçekleştirdikleri denetimlerde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.