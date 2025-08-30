Edirne ve Kırklareli'nde 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yapılan operasyonlarda yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 29 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, denetimlerini sürdürerek Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, diğerlerini ise Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Edirne'de Afganistan ve Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kırklareli'nde de Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında gerçekleştirdikleri denetimlerde 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel