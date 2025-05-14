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Edirne ve Kırklareli'nde 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 29 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Edirne'de 11, Kırklareli'nde ise 18 göçmen yakalanarak ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçlerince kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli'nde ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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