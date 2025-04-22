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Edirne ve Kırklareli'nde 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 23, Kırklareli'nde ise 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyü yakınlarında 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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