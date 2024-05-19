Edirne ve Kırklareli'nde 28 yasa dışı göçmen yakalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu