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Edirne ve Kırklareli'nde 28 yasa dışı göçmen yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde 28 yabancı uyruklu yakalandı. Edirne'de 20 Afganistan ve Pakistan uyruklu, Kırklareli'de ise 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 28 yabancı uyruklu yakalandı.

Güvenlik güçleri, Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Edirne'de yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 kişiyi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaptıkları denetimlerde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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