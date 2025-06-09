Edirne ve Kırklareli'nde 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'de yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 28 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Edirne'de 17, Kırklareli'nde ise 11 düzensiz göçmen gözaltına alınırken, 2 kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 11 düzensiz göçmeni yakaladı. İşlemi biten göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel