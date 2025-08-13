Edirne ve Kırklareli'nde 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de 22, Kırklareli'nde ise 5 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalanarak, yasal işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 22 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel