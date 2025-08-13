Edirne ve Kırklareli'nde 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 22, Kırklareli'nde ise 5 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalanarak, yasal işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 22 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı

Milyonlarca öğrenci için okullarda yeni dönem! Bazı yasaklar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler

Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.