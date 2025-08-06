Edirne ve Kırklareli'nde 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de güvenlik güçleri 19, Kırklareli'nde ise 8 düzensiz göçmeni yakalayarak gerekli işlemler için ilgili kurumlara teslim etti.

Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 19 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 8 düzensiz göçmen yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
LPG'li araçlar için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresi 31 Aralık'a uzatıldı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresi uzatıldı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı

Acı haberi canlı yayında aldı, gözyaşlarını tutamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.