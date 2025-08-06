Edirne ve Kırklareli'nde 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri 19, Kırklareli'nde ise 8 düzensiz göçmeni yakalayarak gerekli işlemler için ilgili kurumlara teslim etti.
Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 19 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 8 düzensiz göçmen yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel