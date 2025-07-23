Edirne ve Kırklareli'nde 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne'de 23, Kırklareli'nde ise 4 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklular, gerekli işlemler sonrası ilgili göç idaresine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 23 düzensiz göçmen tespit etti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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