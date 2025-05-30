Edirne ve Kırklareli'nde 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde toplam 27 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel