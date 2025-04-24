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Edirne ve Kırklareli'nde 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri tarafından yürütülen düzensiz göçle mücadele çalışmaları neticesinde toplam 26 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ilgili işlemlerinin ardından yetkililere teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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