Edirne ve Kırklareli'nde 21 yabancı uyruklu yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde 21 yabancı uyruklu yakalandı. Edirne'de 13, Kırklareli'nde ise 8 düzensiz göçmen gözaltına alındı.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 yabancı uyruklu yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Sinanköy ve Serem köyleri yakınlarında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kırklareli'nde de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğu Mahallesi'ndeki trafik kontrol noktasında bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.
Araç sürücüsü ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Otomobil kovalamaca sonucu polis ekiplerince Demircihalil köyü yakınlarında durduruldu.
Otomobildeki 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla otomobil sürücüsü gözaltına alındı.