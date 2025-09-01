Edirne ve Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından ilgili göç idaresine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü. Edirne'de Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kırklareli'nde ise Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında gerçekleştirdikleri denetimlerde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel