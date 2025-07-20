Edirne ve Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne'de yapılan denetimlerde 18 düzensiz göçmen tespit edilirken, Kırklareli'nde de 3 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 18 düzensiz göçmen tespit etti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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