Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 14, Kırklareli'nde ise 7 düzensiz göçmen gözaltına alındı.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimlerinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ?????
Kırklareli'nde de jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.