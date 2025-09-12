Edirne ve Kırklareli'nde 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de ve Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen toplam 20 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından ilgili idarelere teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Kofçaz ve Dereköy ilçelerindeki denetimlerde 9 düzensiz göçmen yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel