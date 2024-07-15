Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde toplamda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 4 Suriye uyruklu göçmen, Kırklareli'nde ise 16 yabancı uyruklu göçmen yakalanarak işlemlerin ardından ilgili birimlere teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyündeki denetimlerinde Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ?????
Kırklareli'nde de yapılan denetimlerde de güvenlik güçleri 16 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.