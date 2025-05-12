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Edirne ve Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Edirne ve Kırklareli'nde gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerinde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Kofçaz ilçesinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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